Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Pedelec-Diebstahl

In der Zeit zwischen Samstag, 21. September 2024, 20.00 Uhr und Sonntag, 22. September 2024, 14.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein gesichertes Pedelec der Marke Pegasus von einem Parkplatz in der Bahnhofsstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Damme - Pedelec-Diebstahl

In der Zeit zwischen Donnerstag, 19. September 2024, 20.00 Uhr und Freitag, 20. September 2024, 6.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Pedelec der Marke Bulls Performance Line X, welches verschlossen im Fahrradstand in der Großen Straße am dortigen Krankenhaus stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Fahrraddiebstahl

Am Montag, 23. September 2024, zwischen 7.30 Uhr und 13.40 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Mountainbike der Marke Morrison Blackfoot, welches an einer Laterne am Fahrradstand am Busbahnhof in der Koppelstraße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter 05493 913560 entgegen.

Vechta - Containeraufbruch und Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Freitag, 20. September 2024, 17.15 Uhr und Montag, 23. September 2024, 7.00 Uhr, brachen bislang unbekannte Personen in einen Container in der Driverstraße ein. Der Container stand auf einer Baustelle einer Sporthalle der Universität. Nach bisherigen Erkenntnissen konnte kein Diebesgut erlangt werden. Außerdem begaben sie sich Unbekannte in den Rohbau und beschädigten eine Fensterscheibe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigungen an Pkw

Am der Zeit zwischen Sonntag, 22. September 2024, 19.00 Uhr und Montag, 23. September 2024, 10.30 Uhr zerstach eine bislang unbekannte Person die hinteren, linken Reifen eines VW Golf sowie eines Peugeot 208, welche in der Regerstraße standen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 23. September 2024, gegen 9.40 Uhr, fuhr ein 84-jähriger Autofahrer aus Vechta auf der Straße Neuer Markt, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 23. September 2024, gegen 15.45 Uhr, fuhr eine bislang unbekannte Person mit einer Mercedes A-Klasse auf der Marienstraße in Richtung Witten Dresch. Im Begegnungsverkehr kam es zu Zusammenstoß mit einem 30-jährigen Autofahrer aus Vechta, der mit seinem Audi A4 unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß entstand Sachschaden. Die andere Person entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell