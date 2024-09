Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage - Kennzeichendiebstahl

Am Dienstag, den 24.09.24, in der Zeit von 09:20 Uhr bis 15:15 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Kennzeichenpaar von einem in der Burgallee auf einem Parkplatz geparkten PKW Skoda und brachte anderweitige Kennzeichen dort an. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Vechta - Einbruchdiebstahl

Am Dienstag, den 24.06.24, in der Zeit von 00:00 Uhr bis 08:00 Uhr, verschaffte sich eine bislang unbekannte Person Zugang zu einer Gaststätte in der Straße An der Propstei und entwendete aus dieser ein Mobiltelefon sowie Alkohol. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Bakum - Verkehrsunfall mit Trunkenheit

Am Dienstag, den 24.09.24, gegen 17:36 Uhr, verlor ein 25-Jähriger Fahrzeugführer auf der Vechtaer Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug, sodass sein mit Ferkeln beladener Viehtransporter umkippte. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,91 Promille. Es folgten eine Blutentnahme sowie die Untersagung der Weiterfahrt. Von dem 25-Jährigen wurde eine Sicherheitsleistung genommen sowie der Führerschein beschlagnahmt. Neben der Polizei waren die Feuerwehr mit 25 Einsatzkräften, das Veterinäramt sowie ein Abschleppdienst mit Kran vor Ort.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell