POL-EL: Bad Bentheim - 89-Jährige mit Fahrzeug überschlagen

Dersum (ots) - Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen dem 9. Mai 22.00 Uhr und 10. Mai 18.00 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Gaststätte an der Hauptstraße in Dersum. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten und flüchteten mit ihrer Beute. Was die Täter dabei entwendeten, wird derzeit noch ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961-9260 entgegen.

