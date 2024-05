Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - 64-jährige Motorradfahrerin nach Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Haren (ots)

Heute gegen 10.50 Uhr fuhr der 31-jährige Fahrer eines Opel Astra auf der Süd-Nord-Straße aus Wesuwe kommend in Richtung Altenberge. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er dabei in den Gegenverkehr und kollidierte mit einer 64-jährigen Motorradfahrerin. Diese wurde durch den Aufprall über den PKW in den Seitengraben geschleudert. Dabei erlitt die 64-Jährige lebensgefährliche Verletzungen und kam nach ärztlicher Behandlung vor Ort ins Krankenhaus. Der 31-Jährige blieb unverletzt. Die Schadenshöhe ist aktuell noch nicht bekannt. Im Rahmen der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn zeitweise gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell