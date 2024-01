BPOLI LUD: Wegen Untreue ersatzweise ins Gefängnis

Panschwitz -Kuckau, Bad Muskau (ots) - In Panschwitz - Kuckau bemerkte heute Morgen der Mitarbeiter einer Baufirma, dass das von ihm genutzte und gesichert abgestellte Firmenfahrzeug nicht mehr da war. Sofort verständige er die Polizei und zeigte den offensichtlichen Diebstahl an. Die in diesem Zusammenhang gegen 04.50 Uhr veranlasste Fahndung nach dem Bautzener ...

mehr