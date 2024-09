Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Rauchentwicklung

Am Freitag, 27. September 2024, gegen 00:13 Uhr kam es im Kellerbereich des Krankenhauses in der Krankenhausstraße zu einer starken Rauchentwicklung. Ein entstehender Schwelbrand konnte durch die eintreffende Freiwillige Feuerwehr Cloppenburg gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Zur Brandursache können derzeit keine Angaben gemacht werden. Nach ersten Einschätzungen wird der Schaden auf rund 50.000,00 Euro geschätzt.

Garrel - Verkehrsunfallflucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte in der Zeit von Montag, 16. September 2024 00:00 Uhr bis Freitag, 20. September 2024 00:00 Uhr eine Straßenlaterne sowie einen Baum an der Straße Schlichtenmoor. Der Schaden wurde auf 1.500,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Garrel (Tel.: 04474/93942-0) entgegen.

Garrel - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten

Am Donnerstag, 27. September 2024, gegen 12:05 Uhr befuhr ein 30-jähriger Mann aus Garrel mit seinem Pkw die Beverbrucher Straße. In Höhe der Einmündung Hermann-Löns-Weg wendete der 30-Jährige und beabsichtigte weiter in Richtung Beverbruch zu fahren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 28-jährigen Mannes, ebenfalls aus Garrel. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt und in ein Krankenhaus transportiert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Schaden von rund 12.000,00 Euro.

Cappeln - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Mittwoch, 25. September 2024 13:00 Uhr bis Donnerstag, 26. September 12:00 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer mehrere Verkehrsschilder/Wegweiser entlang der Tenstedter Straße. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Der Schaden wurde auf rund 2.000,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Cappeln (Tel.: 04478/95860-0) entgegen.

Löningen - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Donnerstag. 26. September 2024, gegen 21:00 Uhr befuhr ein 19-jähriger Mann aus Lastrup mit seinem Transporter die Alte Heerstraße in Richtung Löningen und quert die B 213. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigten Pkw einer 34-jährigen Frau aus Cloppenburg. Durch den Zusammenstoß wurde die 34-Jährige leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von rund 20.000,00 Euro.

Molbergen - Verkehrsunfallflucht / Verdacht Fahren unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss

Am Donnerstag, 26. September 2024, gegen 23:55 Uhr befuhr ein 23-jähriger Mann aus Quakenbrück mit seinem Pkw die Cloppenburger Sraße in Richtung Ortskern. Kurz vor dem dortigen Kreisverkehr kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und überfährt eine Straßenlaterne sowie einen Poller. Anschließend verlässt der 23-Jährige den Pkw und flüchtet fußläufig. Der 23-Jährige konnte wenig später aufgrund von Zeugenaussagen im Nahbereich angetroffen werden. Er war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Zudem bestand der Verdacht, dass er sowohl unter Alkohol, als auch Drogeneinfluss stand. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Weiterhin nahm der 23-Jährige den Pkw ohne Einwilligung des Halters in Gebrauch. Gegen den 23-Jährigen wurden nun mehrere Strafverfahren eingeleitet. Der Schaden wurde auf rund 6.000,00 Euro geschätzt.

