Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Vier unerlaubt eingereiste Afghanen im Seebad Ahlbeck in Gewahrsam genommen

Seebad Ahlbeck / Pasewalk (ots)

In den frühen Morgenstunden des 12.09.24 konnte eine Streife des Bundespolizeireviers Ahlbeck in der Schulzenstraße vier afghanische Staatsangehörige feststellen. Die vier Afghaner im Alter von 22 bis 28 Jahren konnten keine aufenthaltslegitimierenden Papiere vorlegen. Sie gaben an, über die Belarusroute nach Polen und weiter nach Deutschland geschleust worden zu sein. In Swinemünde wurden sie an der Grenze zur Europapromenade abgesetzt und sind über diesen Weg zu Fuß nach Ahlbeck gelangt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden zwei Afghanen mit einer Anlaufbescheinigung für die Erstaufnahmeeinrichtung Stern Buchholz aus dem Gewahrsam entlassen, die anderen beiden über Pomellen nach Polen zurückgeschoben.

