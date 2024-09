Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Gleich zwei polnische Staatsangehörige wurden am gestrigen Mittwoch bei der Grenzkontrolle auf der BAB 11 in Pomellen festgenommen.

Pasewalk / Pomellen (ots)

Gegen 11:45 Uhr erwischte es einen 40jährigen Mitreisenden in einem Fernreisebus (Linie). Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Oldenburg zur Festnahme / Strafvollstreckung wegen Gefährlicher Körperverletzung in zwei Fällen. Demnach hatte der Pole eine Restfreiheitsstrafe von 2 Jahren und 272 Tagen zu verbüßen. Nach der Verhaftung wurde dieser in die JVA Neustrelitz eingeliefert.

Ein weiterer Pole wurde gegen 21:45 Uhr fahndungsmäßig überprüft. Diese Überprüfung ergab eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Passau zur Festnahme / Strafvollstreckung wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die ausgeschriebene Person konnte die Geldstrafe in Höhe von 840,00 EUR nebst Kosten von 207,58 EUR, sowie einen Strafrest in Höhe von 35,00 EUR zahlen und seine Reise gegen Mitternacht fortsetzen.

