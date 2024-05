POL-RE: Haltern am See: Ladungssicherungsverstoß auf der Flaesheimer Straße

Recklinghausen (ots) - Am Dienstag übergab eine 69-Jährige aus Haltern am See einem bislang unbekannten Mann eine nicht unerhebliche Summe Bargeld. Zuvor meldete sich ein Unbekannter telefonisch bei der Seniorin und gab sich als angeblicher Polizeibeamter aus. Er erzählte von mehreren Überfällen in der Nähe ihres Wohnhauses und gab an, dass die angeblichen Banden ...

mehr