Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Bundespolizei nimmt ukrainischen Schleuser fest

Pasewalk / Pomellen (ots)

Am Samstag um 15:20 Uhr ging bei der Bundespolizeiinspektion Pasewalk ein telefonischer Bürgerhinweis auf zwei Personen mit Migrationshinweis ein. Durch eine binationale Streife der Gemeinsamen deutsch-polnischen Dienststelle wurde dann um 16:15 Uhr auf dem Verbindungsweg zwischen den Ortschaften Boock und Plöwen eine fünfköpfige Personengruppe fußläufig festgestellt. Bei den Personen handelt es sich nach eigenen Angaben um ägyptische Staatsangehörige. Sie konnten keine Reisedokumente und Aufenthaltstitel für die Einreise nach Deutschland vorgelegen. Nach einer durchgeführten Erstbefragung wurden sie mittels Fahrzeugs auf polnischer Seite bis an die Grenze verbracht und überquerten diese zu Fuß. Eine weitere hinzugezogene Streife der MKÜ Bad Bramstedt stellte nur zwei Minuten später einen polnisch zugelassenen PKW mit einem ukrainischen Fahrer in unmittelbarer örtlicher Nähe fest. Auf Befragung zum Grund des Wartens im Waldweg konnte der 30jährige keine schlüssigen Gründe vorbringen. Die fünf ägyptischen Staatsangehörigen wurden in Gewahrsam genommen. Der Ukrainer vorläufig festgenommen. Erste Ermittlungen ergaben, dass Handydaten und die in den Vernehmungen getätigten Aussagen der Ägypter, den Ukrainer als vermutlichen Schleuser/ Abholer identifizierten. Er wurde dem Amtsgericht Pasewalk vorgeführt und die zuständige Haftrichterin erlies einen U-Haftbefehl, in dessen Folge der 30jährige in die Justizvollzugsanstalt nach Neustrelitz überführt wurde. Vier Ägypter wurden nach Stellung eines Asylantrages mit einer Anlaufbescheinigung an die Erstaufnahmeeinrichtung nach Stern-Buchholz überstellt, der minderjährige Ägypter (16) ans Jugendamt Vorpommern-Greifswald.

