BPOLI PW - GdpD POM: Bundespolizeiinspektion nimmt weitere 21 Personen im Grenzraum in Gewahrsam

15 Personen unterschiedlicher Herkunft wurden gestern im Bereich Löcknitz, Ladenthin, Plöwen und Grambow bei Kontrollen ohne aufenthaltslegitimierende Dokumente festgestellt. Den Anfang machten ein 20jähriger Syrer in Löcknitz und ein gleichaltriger Afghane in Ladenthin. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie an die EAE Stern-Buchholz überstellt. In den Abendstunden gegen 20:50 Uhr wurden dann drei Iraker fußläufig in der Ortslage Plöwen aufgegriffen. Auch sie wurden an die Erstaufnahmeeinrichtung verwiesen. Eine Stunde später wurde dann eine neunköpfige Personengruppe durch den Zugbegleiter aus Polend kommend gemeldet. Die sieben Eritraer sowie zwei Äthiopier wurden am Bahnhof in Grambow durch die Bundespolizei aufgenommen und noch in der Nacht nach Polen zurückgewiesen. Eine Stunde später nahm der Zoll einen Pakistani, ebenfalls am Bahnhof Grambow in Gewahrsam. Er wurde heute gegen Mittag an den polnischen Grenzschutz überstellt.

Nach einem Bürgerhinweis wurden 6 afghanische Staatsangehörige in den heutigen Morgenstunden gegen 05:30 Uhr am Bahnhof Pasewalk kontrolliert. Bei der Kontrolle konnten 4 Personen Reisepässe vorlegen, in denen sich russische Visa befanden. Sonstige aufenthaltslegitimiernde Dokumente für das Bundesgebiet konnten alle afghanischen Staatsangehörigen nicht vorweisen. Sie wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an die Erstaufnahmeeinrichtung nach Stern-Buchholz überstellt.

