Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Zwei Haftbefehle vollstreckt

Pomellen / Hintersee (ots)

Gestern gegen 17:00 Uhr kontrollierten Bundespolizisten einen PKW aus Polen kommend in Hintersee. Beim 47jähriger Mitfahrer ergab die fahndungsmäßige Überprüfung, dass er wegen schweren Bandendiebstahls durch die Staatsanwaltschaft Berlin gesucht wurde. Zugleich ergab die Überprüfung auch noch eine Festnahme zum Zweck der Auslieferung durch die Staatsanwaltschaft Stettin. Der polnische Staatsangehörige wurde noch in der Nacht der Berliner Justiz überstellt.

Gegen 20 Uhr ergab eine Kontrolle in einem Fernreisebus (Linie) auf der BAB 11 in Pomellen eine 39jährige Polin, die durch die Staatsanwaltschaft Görlitz zur Strafvollstreckung wegen Beleidigung ausgeschrieben war. Sie konnte die Geldstrafe in Höhe von 300,- Euro sowie die Kosten in Höhe von 498,- Euro vor Ort begleichen und konnte dann ihre Reise fortsetzen.

