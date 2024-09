BPOLI PW - GdpD POM: Bundespolizeiorchester Berlin spielt erneut zu der inzwischen schon zur Tradition gewordenen Bädertour

Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

Insel Usedom (ots)

Bundespolizeiorchester Berlin spielt erneut zu der inzwischen schon zur Tradition gewordenen Bädertour

Das erste Septemberwochenende ist im Kalender des Bundespolizeiorchesters aus Berlin für die Insel Usedom reserviert. Im Rahmen der 28. Bädertour treten die Musiker in verschiedenen Besetzungen an fünf unterschiedlichen Spielorten auf. "Wir freuen uns, das abwechslungsreiche Programm in verschiedenen Besetzungen und mit flottem Programm von Charlie Chaplin bis hin zu Filmmusiken zu präsentieren", so Dirigent Gerd Herklotz. Den Auftakt macht die Blasmusikformation in Ahlbeck und tags drauf in Koserow. Es folgt das komplette Orchester am Samstag in Heringsdorf, bevor verschiedene Kleinspielformationen am Sonntag und Montag die Konzertrunde beschließen. Die fünf Auftritte finden jeweils an den Konzertmuscheln der u.a. Seebäder statt und der Eintritt ist frei. Allerdings würden sich die Musiker sehr freuen, wenn die "Spendenblaulichter", die auch in diesem Jahr zugunsten der Bundespolizeistiftung aufgestellt werden, am Ende der Tournee gut gefüllt wären. Begleitet wird die Tour durch den Bereich Öffentlichkeitsarbeit der Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen, die den Konzertgästen für Fragen rund um die Bundespolizei zur Verfügung steht.

05.09.2024 Ahlbeck 15:30 Uhr Blasmusik

06.09.2024 Koserow 15:30 Uhr Blasmusik 07.09.2024 Heringsdorf 15:30 Uhr Orchester 08.09.2024 Bansin 15:30 Uhr verschiedene Kleinspielbesetzung (u.a. Heavy Brass) 09.09.2024 Zinnowitz 11:00 Uhr verschiedene Kleinspielbesetzung (u.a. Heavy Brass)

