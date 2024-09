Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Neun geschleuste Personen bei unerlaubter Einreise sowie eine Schleuserin durch polnischen Grenzschutz gestellt

Pasewalk /Grambow /Schwennenz (ots)

Am Freitag gegen 15:30 Uhr wurden zwischen Schwennenz und Lebehn fünf irakische Staatsangehörige durch die Bundespolizei in Gewahrsam genommen. Die Personen führten keine Pässe oder gültige Aufenthaltstitel mit. Nach eigenen Angaben kamen sie über die Belarus-Route nach Deutschland. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und ihrem gestellten Schutzersuchen wurden sie an die Erstaufnahmeeinrichtung Stern Buchholz überstellt.

Sie wurden beim Grenzübertritt durch eine aufmerksame polnische Bürgerin, die den polnischen Grenzschutz informierte, beobachtet. Dieser konnte nach dem Zeugenhinweis eine 42jährige Ukrainerin auf polnischem Hoheitsgebiet festnehmen. Der Schleuserin konnten aufgrund der guten Zusammenarbeit mit dem polnischen Grenzschutz weitere Schleusungen zugeordnet sowie eine Schleusung von zwei Pakistani und einem Inder nachgewiesen werden. Die Ermittlungen dauern an.

Am Samstag gegen 08:30 Uhr wurden zwei Afghanen im Alter von 21 und 28 Jahren am Bahnhof in Grambow aufgegriffen. Sie wurden ebenso wie die zwei Syrer (25/30), die am Freitagvormittag in der Ortslage Grambow in Gewahrsam genommen wurden und ohne gültige Aufenthaltstitel unterwegs waren, nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, in die EAE Stern Buchholz weitergeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen, übermittelt durch news aktuell