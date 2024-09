Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Am Samstag vollstreckten Bundespolizisten bei Grenzkontrollen auf der BAB 11 bei zwei Personen drei Haftbefehle.

Pasewalk / Pomellen (ots)

Gegen 12:00 Uhr wurde ein 40jähriger Pole als Mitreisender in einem polnischen PKW kontrolliert. Die fahndungsmäßige Überprüfung der Person ergab zwei Ausschreibungen zur Festnahme/Strafvollstreckung durch die Staatsanwaltschaft Stralsund wegen Diebstahl mit Waffen und der Staatsanwaltschaft Frankenthal, wegen Hausfriedensbruch. Danach hatte er zusammen eine Geldstrafe in Höhe von 1580,00 EUR sowie Kosten in Höhe von 827,49EUR gesamt 2407,49 Euro zu zahlen oder 158 Tage Ersatzfreiheitsstrafe zu verbüßen. Nach der erfolgten Zahlung der Geldstrafe in Höhe von 1580,00 Euro wurde er um 15:00 Uhr wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Kosten konnte er nicht aufbringen.

Gegen 18:25 Uhr wurde bei an der BAB 11 in Fahrtrichtung Berlin ein 45jähriger Berliner festgestellt. Die fahndungsmäßige Überprüfung des deutschen Staatsangehörigen, ergab eine Ausschreibung durch die Staatsanwaltschaft Berlin zur Festnahme/Strafvollstreckung wegen Körperverletzung. Da er die geforderte Geldstrafe in Höhe von 3500,00 Euro sowie 235,34 Euro Kosten nicht zahlen konnte, wurde er gegen 22:15 Uhr zur Verbüßung der 70tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in die JVA Neustrelitz eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen, übermittelt durch news aktuell