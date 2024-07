POL-OG: Baden-Baden - Einbruch in Freibad

Offenburg (ots) - Nach einer Körperverletzung am heutigen Morgen an einer Schule in der Vogesenstraße, haben Polizeibeamte des `Haus des Jugendrechts´ die Ermittlungen aufgenommen. Nach einem zunächst offenbar verbal ausgetragenen Streit, soll es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Schülern gekommen sein. Hierbei wurde einer der Jugendlichen durch einen Faustschlag seines Gegenübers offenbar so ...

