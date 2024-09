Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Fantasieausweis sichergestellt - Haftbefehl sorgte für Einlieferung in die Justizvollzugsanstalt

Pasewalk / Pomellen (ots)

Als Beifahrer eines Transporters mit polnischer Zulassung wurde am Freitag ein 45jähriger auf der BAB 11 am ehemaligen GÜG Pomellen kontrolliert. Zur Kontrolle legte die Person einen auf seine Person ausgestellten polnischen Reichsbürgerausweis (Fantasiedokument) vor. Eine fahndungsmäßige Überprüfung ergab eine Ausschreibung durch die Staatsanwaltschaft Stade zur Festnahme/ Strafvollstreckung wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Demnach hat der Pole eine Geldstrafe in Höhe von 500,00 Euro sowie Kosten in Höhe von 119,50 Euro zu begleichen, alternativ eine Ersatzfreiheitsstrafe von 25 Tage zu verbüßen. Im Rahmen der Durchsuchung wurde eine auf die Person ausgestellte gültige polnische ID-Karte aufgefunden. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab eine Ausschreibung durch von Polen zur Sicherstellung des Dokuments als gestohlene/ unterschlagene oder sonst abhanden gekommene Sache. Die Person konnte die geforderte Geldstrafe nicht aufbringen und wurde daher in die Justizvollzugsanstalt Neustrelitz eingeliefert.

