Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 25. September 2024, in der Zeit von 16:45 Uhr bis 18:00 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw eines 33-jährigen Mannes aus Goldenstedt. Dieser hatte seinen Pkw, einen Skoda Scala, auf einem Parkplatz am Bürgermeister-Möller-Platz abgestellt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Der Schaden wurde auf 1.500,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Vechta - Diebstahl eines Kleinkraftrades

In der Zeit von Mittwoch, 25. September 2024 21:00 Uhr bis Donnerstag, 26. September 2024 10:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Hagen-Ring-Straße und entwendeten von der dortigen Terrasse ein Kleinkraftrad, Light Bee X. Der Schaden wurde auf rund 5750,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 26. September 2024, gegen 17:20 Uhr befuhr eine 40-jährige Frau aus Neuenkirchen-Vörden die Große Straße in Richtung Vördener Straße. Um einen Häcksler passieren zu lassen fuhr sie, wie weitere Verkehrsteilnehmer rechts an den Fahrbahnrand. Dennoch streifte das Hinterrad des derzeit unbekannten Häcksler-Fahrers den Pkw der 40-Jährigen. Der Fahrer der Arbeitsmaschine setzte seine Fahrt fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Neuenkirchen-Vörden (Tel.: 05493/91356-0) entgegen.

Visbek - Einbruchdiebstähle in mehrere Pkw

Bislang unbekannte Täter begaben sich in der Zeit von Mittwoch, 25. September 2024 23:00 Uhr bis Donnerstag, 26. September 2024 06:30 Uhr auf ein Grundstück in der Straße Ovelgönne und verschafften sich auf derzeit unbekannte Art Zugang zu einem Transporter, welcher in der dortigen Einfahrt abgestellt worden war. Hier entwendeten sie diverse Arbeitswerkzeuge. Am Donnerstag, 26. September 2024, in der Zeit von 05:00 Uhr bis 05:05 Uhr wurden weitere Fahrzeuge in der Straße Birkenwald angegangen. Hier öffneten unbekannte zwei weitere Transporter und entwendeten ebenfalls Arbeitswerkzeuge. Der Gesamtschaden wurde auf rund 8.000,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die die Polizei in Visbek (Tel.: 04445/95047-0) entgegen.

Holdorf - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 26. September 2024, in der Zeit von 11:30 Uhr bis 12:30 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw eines 24-jährigen Mannes aus Damme. Dieser hatte seinen Pkw, einen VW Golf, auf einem Parkstreifen an der Große Straße abgestellt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel.: 05491/99936-0) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 26. September 2024, in der Zeit von 16:00 Uhr bis 16:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw eines 44-jährigen Mannes aus Lohne. Dieser hatte seinen Pkw, einen Peugeot, auf dem Parkplatz eines Marktes an der Dinklager Straße abgestellt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Damme - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten / Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Donnerstag, 26. September 2024, gegen 16:10 Uhr befuhr ein 59-jähriger Mann aus Damme mit seinem Pkw die Lindenstraße. Plötzlich trat ein 49-jähriher Mann aus Neuenkirchen-Vörden auf die Fahrbahn und missachtete die Vorfahrt des 59-Jährigen. Es kam zu einer leichten Berührung, wodurch der 49-Jährige leicht verletzt wurde. Bei dem 49-jährigen Fußgänger wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Diese wies einen Wert von 3,15 Promille aus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell