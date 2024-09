Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe vom 27.09./28.09.2024

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe -Körperverletzung-

Am Samstag den 28.09.2024, gegen 01:25h, kommt es im Burkamp, 26169 Friesoythe, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen 4-5 männlichen Personen und dem hier 28-jährigen Opfer. Aus bisher unbekannten Gründen schlagen die 4-5 Personen auf das Opfer ein und verletzten dieses im Gesichtsbereich. Das Opfer kommt in ein örtliches Krankenhaus.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Friesoythe in Verbindung zu setzen. (04491-9339-115)

Friesoythe -Verkehrsunfallflucht-

Am Freitag den 27.09.2024, gegen 15:15h, befährt ein 48-jähriger aus der Gemeinde Apen mit seinem Pkw die B 72, 26169 Friesoythe, von Cloppenburg kommend in Richtung Saterland. Aufgrund mangelnder Ladungssicherung löst sich bei einem vor ihn fahrenden Pkw samt Anhänger eine Spanplatte. Diese stößt gegen den Pkw des 48-jährigen und beschädigt diesen leicht. Der Fahrer des Pkw samt Anhänger setzt seine Fahrt fort ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Friesoythe in Verbindung zu setzen. (04491-9339-115)

Friesoythe -Verkehrsunfallflucht -

Am Freitag den 27.09.2024, gegen 17:00h, befährt ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer den Goldammerweg, 26169 Friesoythe und übersieht hierbei einen 8-jährigen Jungen auf seinem Fahrrad. Es kommt zu einem leichten Zusammenstoß, wodurch das Kind leicht verletzt wird. Der Fahrzeugführer verlässt die Unfallstelle ohne seine Personalien zu hinterlassen. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Friesoythe in Verbindung zu setzen. (04491-9339-115)

