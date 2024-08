Polizei Paderborn

POL-PB: Elektrorad-Fahrer und Motorroller-Fahrer verletzt

Paderborn (ots)

(mb) Am Donnerstag kam es zu zwei Alleinunfällen von Zweiradfahrern. Ein Motorroller-Fahrer erlitt leichte, ein E-Bike-Fahrer schwere Verletzungen.

Um 16.20 Uhr ereignete sich in Schloß Neuhaus auf dem Geh- und Radweg hinter dem Kaufland zwischen der Bentelerstraße und dem Hachmannweg ein Unfall mit einem Motorroller. Der 65-jährige Rollerfahrer befuhr den Weg verbotswidrig in Richtung Hachmannweg und stürzte in einer Kurve - offenbar infolge seines Alkoholkonsums. Der Alkoholtest zeigte bei der Unfallaufnahme einen Wert von fast 1,9 Promille. Ein Unfallzeuge hatte Erste Hilfe geleistet und den Rettungsdienst verständigt. Der leicht verletzte Rollerfahrer kam zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Wegen des Verdachts der Alkoholeinwirkung stand wurde ihm eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Ein 50-jährige E-Bike-Fahrer radelte gegen 23.15 Uhr gemeinsam mit zwei Freunden auf dem Padersteinweg stadteinwärts. Kurz vor der Einmündung Am Kalberdanz stürzte er aus unbekannter Ursache auf dem Geh- und Radweg. Der Mann schlug mit seinem ungeschützten Kopf auf und war einige Minuten bewusstlos. Seine Begleiter alarmierten den Rettungsdienst und leisteten Erste Hilfe. Nach der Versorgung durch einen Notarzt am Unfallort wurde der Schwerverletzte mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

