POL-PB: Treckerfahrer bei Ausweichmanöver verletzt

Salzkotten-Niederntudorf (ots)

(ah) Mittwoch, 07.08.24, 15:55 Uhr, 33154 Salzkotten, Haarener Straße, Verkehrsunfall mit 1 Leichtverletzten, Am Mittwochnachmittag kam es auf der Haarener Straße in Niederntudorf zu einem Verkehrsunfall mit einem Trecker. Der 29 Jahre alte Fahrer befuhr die Haarener Straße in Richtung Niederntudorf. An den Trecker war eine Ballenpresse angehängt. Im Bereich des Ortseingangs kam ihm auf seinem Fahrstreifen ein Pkw entgegen. Der Treckerfahrer musste abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei geriet das Gespann ins Schleudern und rutschte nach rechts in den Graben. Der Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Der Treckerfahrer zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Die Unfallstelle musste während der Unfallaufnahme für etwa 3 Stunden gesperrt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 120 000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05251-306 0 an die Polizei zu wenden.

