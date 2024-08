POL-PB: Wenn man glaubt...

Paderborn (ots) - (mb) Ein Radfahrer und eine Businsassin zogen sich am Montagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Marienloher Straße schwere Verletzungen zu. Ein 45-jähriger Mountainbike-Fahrer fuhr um 15.15 Uhr auf der Marienloher Straße in Richtung Schloß Neuhaus. In Höhe der Einmündung Mastbruchstraße wollte er nach links über den Gegenfahrstreifen ...

mehr