POL-PB: Kollision zwischen Bus und Radfahrer fordert zwei Schwerverletzte

(mb) Ein Radfahrer und eine Businsassin zogen sich am Montagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Marienloher Straße schwere Verletzungen zu.

Ein 45-jähriger Mountainbike-Fahrer fuhr um 15.15 Uhr auf der Marienloher Straße in Richtung Schloß Neuhaus. In Höhe der Einmündung Mastbruchstraße wollte er nach links über den Gegenfahrstreifen fahren, um auf dem einseitig links geführten Geh- und Radweg weiterzufahren. Eine in die gleiche Richtung fahrende 49-jährige Linienbus-Fahrerin setzte in dem Moment zum Überholen des Radlers an. Als der Radfahrer nach links zog machte sie Vollbremsung, konnte die Kollision aber nicht mehr verhindern. Der Linienbus erfasste den Radler frontal, sodass der unbehelmte Mann stürzte und schwere Kopfverletzungen erlitt. Durch das Bremsmanöver stürzte eine 44-jährige Businsassin vom Sitz und zog sich ebenfalls schwere Kopfverletzungen zu. Die Verletzten wurden nach medizinischer Erstversorgung am Unfallort mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Die Dubelohstraße war für rund 75 Minuten gesperrt.

