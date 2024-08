Polizei Paderborn

POL-PB: 14-Jähriger bei Sturz mit E-Bike schwer verletzt

Büren (ots)

(mb) Auf einem abschüssigen Fuß- und Radweg am Kapellenberg ist ein jugendlicher Elektrorad-Fahrer am Donnerstagabend schwer gestürzt.

Der Junge war gegen 21.35 Uhr mit zwei Freunden (14/15) am Kapellenberg unterwegs. Sie fuhren hintereinander den unbeleuchteten Waldweg von der Kapelle "Heiliges Kreuz auf dem Kalvarienberg" in Richtung Stadt hinunter. Auf starkem Gefälle verlor der unbehelmte 14-Jährige die Kontrolle und kam mit seinem E-Mountainbike vom Weg ab. Er stürzte in das Buschwerk und erlitt schwere Verletzungen. Seine Begleiter eilten ihm sofort zur Hilfe. Sie trugen den Verletzten bis zur unteren Einmündung des Waldwegs auf den Kapellenberg und verständigten die Eltern. Der Rettungsdienst wurde alarmiert. Ein Notarzt versorgte den Schwerverletzten vor Ort. Mit einem Rettungswagen kam der Jugendliche in ein Krankenhaus nach Paderborn.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell