Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Hagen: Handy-Mast beschädigt - die Polizei sucht Zeuginnen oder Zeugen

Schwalmtal-Hagen (ots)

Mit hoher Wahrscheinlichkeit in der Nacht von Freitag, 13. September, auf Samstag, 14. Sep-tember - also am vergangenen Wochenende - ist in der Schwalmtaler Sektion Hagen ein Mobilfunkmast beschädigt worden. Die Störungsmeldung ging beim Betreiber der Anlage um kurz nach 4 Uhr morgens ein. Als Techniker bei Tageslicht ausrückten, um den Schaden zu beheben, stellten sie fest, dass der Serverkasten der Anlage völlig zerstört worden war. Wie genau der oder die Täter auf das umzäunte Gelände gelangten, ist noch Gegenstand der lau-fenden Ermittlungen. Die Polizei sucht nun Zeuginnen oder Zeugen, die in der Nacht von Frei-tag auf Samstag am letzten Wochenende verdächtige Beobachtungen in der Sektion Hagen gemacht haben. Bitte melden Sie sich unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (779)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell