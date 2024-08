Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Akkubrand in Mehrfamilienhaus

Stuttgart (ots)

- Brand eines Elektroroller-Akkus

- Eine Person über die Drehleiter in Sicherheit gebracht

Anwohner alarmierten am Mittwoch gegen 17 Uhr die Feuerwehr aufgrund eines brennenden Akkus in einem Mehrfamilienhaus in der Vaihingr Straße in Stuttgart Möhringen.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte ein piepsender Rauchwarnmelder und eine Rauchentwicklung aus der Gebäudeeingangstüre festgestellt werden. Da der Treppenraum des Gebäudes stark verraucht war, wurde eine Person aus dem Dachgeschoss über die Drehleiter in Sicherheit gebracht. Zwei Trupps unter Atemschutz konnten den brennenden Akku zügig mit einem Löschrohr ablöschen. Parallel wurde das Gebäude auf weitere Personen kontrolliert. Abschließend belüfteten die Einsatzkräfte den verrauchten Treppenraum, verbrachten den Akku ins Freie und legten diesen zur weiteren Kühlung in ein Wasserbad.

Empfehlung zum sichern Laden von Akkus: Akkus sollten immer unter Aufsicht, auf nicht brennbaren Unterlagen und mit ausreichend Abstand von leicht entzündlichen Gegenständen geladen werden. Zudem sind die Herstellerangaben zwingend einzuhalten. Dadurch kann im Falle eines Akkubrandes der Schaden minimiert und die Sicherheit für die anwesenden Personen erhöht werden.

Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr

Feuerwache 1: Löschfahrzeug, Feuerwache 2: Inspektionsdienst, Feuer- und Rettungswache 5: Löschzug

Freiwillige Feuerwehr - Abteilung Degerloch-Hoffeld: Zwei Löschfahrzeuge, Mannschaftstransportwagen

Rettungsdienst: Rettungswagen

Original-Content von: Feuerwehr Stuttgart, übermittelt durch news aktuell