Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Pkw fährt Fußgänger an - Zeuginnen und Zeugen gesucht

Viersen (ots)

Um kurz nach 7 Uhr am Mittwochmorgen ist es an der Einmündung An den schwarzen Pfählen/Gerberstraße in Viersen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 60-jähriger Viersener wollte zu diesem Zeitpunkt mit seinem Pkw aus der Straße An den schwarzen Pfählen nach rechts in die Gerberstraße einbiegen. Ein 59-jähriger Viersener war zeitgleich auf dem Gehweg der Gerberstraße in Richtung Freiheitsstraße unterwegs. Er überquerte die Straße An den schwarzen Pfählen genau in dem Moment, als der Pkw-Fahrer wieder anfuhr, um abzubiegen. Das Auto traf den Fußgänger, der zu Boden stürzte und dabei leicht verletzt wurde. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Hat jemand von Ihnen den Unfall gesehen? Die Ermittlerinnen und Ermittler suchen noch Menschen, die Hinweise zum genauen Hergang geben können. Bitte melden Sie sich unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (776)

