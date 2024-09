POL-VIE: Kempen-Tönisberg: Firmeneinbruch - Täter stehlen Kabel

Nettetal-Hinsbeck (ots) - Autofahrer wird bei Unfall leicht verletzt Am Dienstag gegen 12.00 Uhr ereignete sich der Unfall an der Kreuzung Landstraße / L 373 in Hinsbeck. Nach bisherigem Stand fuhr ein 78-jähriger Nettetaler mit seinem Pkw auf der Landstraße aus Lobberich in Richtung Hinsbeck. An der Kreuzung zur L 373 missachtete er offenbar das Rotlicht der Ampel ...

mehr