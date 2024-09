Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Waldniel: Zeuginnen und Zeugen nach Felgenklau gesucht

Schwalmtal-Waldniel (ots)

Am späten Samstagabend, 14. September, hat ein bislang Unbekannter auf dem Gelände eines Gebrauchtwagenhandels an der Industriestraße in Waldniel die Alufelgen eines Audi abgeschraubt und gestohlen. Außerdem nahm der Unbekannte einen Werkzeugkasten mit. Die bisherigen Ermittlungen haben ergeben, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass vor der Tat eine Frau mit einem Hund den Tatverdächtigen beobachtet und sogar angesprochen hat. Die Ermittlerinnen und Ermittler suchen nun diese Frau sowie weitere Zeuginnen oder Zeugen. Der Tatverdächtige muss sich später mit einem Fahrzeug entfernt haben. Wer kann Hinweise auf verdächtige Beobachtungen am Samstagabend im Bereich der Industriestraße in Waldniel geben? Bitte melden Sie sich unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (772)

