Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Autofahrerin nimmt E-Bike-Fahrer die Vorfahrt

Viersen (ots)

Am Montagabend hat eine Autofahrerin, die von der Autobahn abfahren wollte, einem E-Bike-Fahrer auf dem Radweg die Vorfahrt genommen. Die 25-jährige Deutsche aus Nettetal kam an der Anschlussstelle Viersen/Dülken von der A61. An der Ausfahrt vorbei, parallel zur Dülkener Straße, verläuft ein Radweg. Auf diesem war ein 38-jähriger Viersener gegen 19.20 Uhr mit seinem E-Bike in Richtung Viersen unterwegs. Bei Dämmerung und Regen nahm die Autofahrerin den Mann auf dem Rad nicht wahr - obwohl er das Licht eingeschaltet hatte. Sie rollte mit geringer Geschwindigkeit in Richtung der Einmündung. Der Radfahrer prallte gegen den Pkw und stürzte. Er wurde von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. /hei (770)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell