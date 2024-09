Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten-Elmpt: Einbrecher im Schnellrestaurant - Haben Sie Hinweise?

Niederkrüchten-Elmpt (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag haben zwei Unbekannte die Filiale einer Schnellrestaurantkette in Elmpt am Nollesweg aufgesucht. Sie verschafften sich Zutritt zu dem Gebäude und durchsuchten Räume. Den Tresor öffneten sie nicht. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Das Kriminalkommissariat 2 bittet um Hinweise auf verdächtige Beobachtungen im Laufe der Nacht von Montag auf Dienstag. Die Tatverdächtigen werden so beschrieben: Der erste Mann trug eine blaue Jens, eine schwarze Jacke, schwarze Sneaker und eine schwarze Sturmhaube sowie orangefarbene Gartenhandschuhe. Der zweite Mann war mit einer grauen Cargohose, einer schwarzen Jacke und schwarzen Sneakern bekleidet. Er trug graue Gartenhandschuhe und hatte einen orangegrauen Rucksack dabei. Die Polizei wurde gegen 4.40 Uhr alarmiert, beim Eintreffen waren die Tatverdächtigen nicht mehr vor Ort. Wer hat in der Nacht oder vielleicht auch schon am Vorabend im Elmpter Westen verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (767)

