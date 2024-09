Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Motorradfahrer verunglückt - kein Führerschein, kein Kennzeichen

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Ein 19-Jähriger aus Nettetal hat sich am Montagnachmittag bei einem Unfall mit dem Motorrad schwer verletzt.

Der junge Mann war zunächst mit dem Krad auf der A61 unterwegs gewesen. Dort war er ins Visier einer Streife der Bundespolizei geraten - denn an dem Motorrad war kein Kennzeichen angebracht. Die Einsatzkräfte folgten ihm. Er verließ die Autobahn in Kaldenkirchen Süd, überholte dann an der Einfahrt zum Kreisverkehr B221/Kölner Straße mehrere Fahrzeuge, die verkehrsbedingt vor der Einfahrt in den Kreisel warteten. Bei dem Überholmanöver unterlief ihm ein Fahrfehler, er landete auf der Insel in er Mitte des Kreisverkehrs. Dabei verletzte er sich so schwer, dass er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass am Motorrad nicht nur keine Kennzeichen angebracht waren, sondern dass es überhaupt nicht zugelassen war. Auch verfügte der junge Mann nicht über die nötige Fahrerlaubnis. Ein Drogenschnelltest verlief positiv auf Cannabis, woraufhin eine Blutprobe angeordnet wurde. Die Ermittlungen dauern an. /hei (766)

