Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Süchteln: Einbruch in Gaststätte - Zeuginnen und Zeugen gesucht

Viersen-Süchteln (ots)

Nach einem Einbruch in ein Restaurant an der Hindenburgstraße zwischen Dülken und Süchteln sucht die Polizei Zeuginnen und Zeugen. Gegen 2.45 Uhr in der Nacht von Montag auf Dienstag erwachte die Inhaberin des Restaurants von einem Lichtschein. Als sie gemeinsam mit ihrem Mann nachsehen ging, flüchtete ein Mann aus einem Zimmer im ersten Obergeschoss ins Erdgeschoss und verschwand durch ein Fenster. Auch die sofort alarmierten Einsatzkräfte konnten ihn nicht finden. Der Mann war etwa 1,80 Meter groß, schwarz gekleidet und trug eine Sturmhaube. Ob er etwas entwendet hat, steht aktuell noch nicht fest. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen in der Nacht von Montag auf Dienstag im Bereich Hindenburgstraße/Lobbericher Straße und in den angrenzenden Wäldern und Feldern nehmen die Ermittlerinnen und Ermittler unter der Rufnummer 02162/377-0 entgegen. /hei (764)

