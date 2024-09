Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: 41-Jährige bei Alleinunfall verletzt

Ruppertsecken (Donnersbergkreis) (ots)

Am Donnerstagnachmittag wurde eine 41-jährige Autofahrerin aus dem Donnersbergkreis bei einem Alleinunfall auf der L 385 leicht verletzt. Die Frau befuhr die Landesstraße mit ihrem PKW in Richtung Gerbach, kam in einer Linkskurve wahrscheinlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Hierbei erlitt sie leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. An dem Einsatz waren der Rettungsdienst, die Feuerwehren umliegender Ortschaften sowie die Polizei beteiligt. Die Landesstraße war für etwa eine Stunde gesperrt. |pirok

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell