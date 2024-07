Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wohnmobil gestohlen

Erfurt (ots)

Unbekannte hatten es in Erfurt in den vergangenen Tagen auf ein Wohnmobil abgesehen. Das Reisemobil war in der Andreasvorstadt geparkt, als sich Diebe daran zu schaffen machten. Auf unbekannte Art und Weise gelangen sie in das Fahrzeug und starteten den Motor. Anschließend fuhren sie mit dem Camper im Wert von etwa 50.000 Euro davon. Der Eigentümer bemerkte den Diebstahl Donnerstagvormittag und erstattete Anzeige bei der Polizei. Diese fahndet nun nach dem Fahrzeug und hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet. (SE)

