LPI-EF: Erneut sucht ein Fahrrad seinen Besitzer

Am 25.04.2024 ließ ein Einbrecher in Erfurt ein mitgebrachtes Fahrrad zurück. Der Unbekannte war mit dem Rad zu einem Mehrfamilienhaus in der Andreasvorstadt gefahren. Dort stellte er es ab und brach in das Wohnhaus ein. Aus noch ungeklärter Ursache brach er sein Vorhaben ab. Er flüchtete auf einem Fahrrad, welches er aus dem Keller des Hauses gestohlen hatte und ließ das andere Fahrrad zurück. Die Polizei geht davon aus, dass dieses Zweirad ebenfalls gestohlen worden war und sucht nun den Eigentümer. Wer erkennt sein Fahrrad? Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Süd (0361/7443-0) unter Nennung der Vorgangsnummer 0105942 entgegen. (SE)

