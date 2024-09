Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen-Tönisberg: Zwei Rennradfahrer bei Unfall verletzt

Kempen-Tönisberg (ots)

Am Samstag gegen 17.20h waren zwei Rennradfahrer in Tönisberg unterwegs. An einer Kreuzung im Bereich Achterberg bog ein 57-jähriger Krefelder ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 45 Jahre alten Krefelder, der aus Richtung Tönisberg kam. Durch den Unfall stürzten beide und verletzen sich. Der 45-Jährige wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. /wg (761)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell