Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Schiefbahn: Autofahrer mit über zwei Promille von aufmerksamen Zeugen gemeldet

Willich-Schiefbahn (ots)

Aufmerksame Zeugen haben Samstagnachmittag der Polizei einen Autofahrer gemeldet, der augenscheinlich betrunken unterwegs war.

Sie riefen ein Einsatzteam zum Wallgraben nach Willich. Dort hatten sie den Fahrer zunächst festgehalten und ihm den Zündschlüssel abgenommen. Bevor die Polizei eintraf hatten sich Fahrer und sein Beifahrer allerdings entfernt. Den Beifahrer trafen die eingesetzten Beamten noch im Nahbereich an. Den mutmaßlichen Fahrer, einen 57-jährigen Deutschen aus Willich, trafen sie dann an seiner Wohnadresse an. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,2 Promille.

Daraufhin wurden dem Mann zwei Blutproben entnommen. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt, der Führerschein des Mannes beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an. /hei (760)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell