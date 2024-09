Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath: Einbruch in Werkstatt - zwei Autos gestohlen

Grefrath (ots)

Zwischen Samstag, 21.30 Uhr, und Sonntag, 14 Uhr, haben ein oder mehrere Unbekannte in eine Werkstatt an der Industriestraße in Grefrath eingebrochen.

Dort stahlen sie diverse Werkzeuge, eine Geldkassette und die Schlüssel mehrerer Autos.

Einen gelben Opel Meriva A und einen schwarzen Dodge Ram 1500 - beide mit KK-Kennzeichen - nahmen die Unbekannten ebenfalls mit. Die Polizei ermittelt und sucht Zeuginnen oder Zeugen. Wer hat in der Zeit zwischen Samstagabend und Sonntagmittag verdächtige Beobachtungen an der Industriestraße in Grefrath gemacht oder kann sonstige Hinweise zu der Tat geben? Rufen Sie die Ermittlerinnen und Ermittler unter der Rufnummer 02162/377-0 an. /hei (759)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell