Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Motorradfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Attendorn (ots)

Ein Alleinunfall einer 52-jährigen Motorradfahrerin hat sich am Samstag (29. Juni) gegen 16 Uhr auf der K 17 zwischen Olpe und Attendorn-Bremge ereignet. Dabei befuhr die Frau als Teil einer Motorradgruppe die Straße von Olpe in Richtung Bremge. An dem Straßenrand parkten zum Unfallzeitpunkt mehrere Fahrzeuge. Ein Pkw-Fahrer wollte zu dem Zeitpunkt, sein Fahrzeug einparken, weswegen der an erster Stelle befindliche Motorradfahrer sein Krad abbremste. Die 52-jährige Motorradfahrerin bremste ebenfalls ab, verlor aber nach eigenen Angaben aufgrund eines Fahrfehlers die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie stürzte und verletzte sich. Die 52-Jährige kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An dem Krad entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell