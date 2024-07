Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Pedelec-Fahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Drolshagen (ots)

Ein Verkehrsunfall zwischen einem Pedelecfahrer und einem Autofahrer hat sich am Sonntag (30. Juni) gegen 17:30 Uhr in dem Kreisverkehr "K36 / Benolper Straße / Hagener Straße" ereignet. Dabei beabsichtigte der 72-jährige Pkw-Fahrer, in den Kreisverkehr einzufahren. Zeitgleich befand sich bereits der Radfahrer in diesem. Um eine Kollision zu verhindern, bremsten beide ihre Fahrzeuge ab. Der E-Bike-Fahrer verlor dabei die Kontrolle über sein Rad und stürzte. Ein Rettungswagen brachte den 59-Jährigen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. An dem Rad entstand Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell