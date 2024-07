Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 57-jähriger Motorradfahrer gestürzt

Wenden (ots)

An der Kreuzung "Matthiasstraße / Wieringer Straße" in Brün hat sich am Freitag (28. Juni) gegen 17:40 Uhr ein Verkehrsunfall eines 57-jährigen Motorradfahrers ereignet. Dabei befuhr zunächst ein 34-Jähriger mit einer Zugmaschine die Wieringer Straße in Richtung Matthiasstraße. In Höhe der Kreuzung sah er den Kradfahrer von rechts kommen und bremste sein Fahrzeug daraufhin ab. Der Motorradfahrer führte ebenfalls eine starke Bremsung durch und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der 57-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. An dem Motorrad entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

