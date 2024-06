POL-OE: Badeunfall mit tödlichem Ausgang in Sondern

Lennestadt (ots) - In den Abstellraum einer Gaststätte "In den Höfen" sind unbekannte Täter in dem Zeitraum von Mittwoch (26. Juni, 17 Uhr) bis Donnerstag (27. Juni, 16:25 Uhr) eingedrungen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand hebelten sie eine Tür auf und verschafften sich so Zugang zu dem Raum. Diesen verwüsteten sie und beschädigten noch eine Bank, die im unmittelbaren Nahbereich stand. Es entstand Sachschaden im dreistelligen Eurobereich. Rückfragen bitte an: ...

