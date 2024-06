Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Drei leicht verletzte Autofahrer nach Verkehrsunfall in Lenhausen

Finnentrop (ots)

Finnentrop. Ein Verkehrsunfall ereignete sich am 28.06.2024 gegen 07:40 Uhr auf der Westfalenstraße (B236) in Lenhausen in Höhe der Einmündung Lehmbergstraße. Ein Rettungswagen des Kreises Olpe befuhr die Westfalenstraße aus Finnentrop kommend in Richtung Lenhausen im Rahmen einer Einsatzfahrt mit Sonder- und Wegerechten. Ein 19-jähriger Autofahrer aus Finnentrop befuhr die Lehmbergstraße in Richtung Westfalenstraße und übersah im Einmündungsbereich den vorfahrtsberechtigten Rettungswagen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei dem sowohl der Autofahrer, als auch die 35-jährige Rettungswagenfahrerin und ihr 35-jähriger Beifahrer leicht verletzt wurden.

Der Rettungswagen musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell