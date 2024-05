Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hügelsheim - Insekt sorgt für Panik

Hügelsheim (ots)

Eine 71 Jahre alte Opel-Fahrerin hat am Dienstagnachmittag zunächst die Herrschaft über ihre Sinne und gleich darauf die Kontrolle über den von ihr gesteuerten Wagen verloren. Auslöser soll laut ihren Schilderungen ein Insekt gewesen sein, das plötzlich im Wageninneren herumschwirrte und für eine kurzzeitige Panikattacke sorgte. Die 71-Jährige ist hierbei kurz vor 15 Uhr auf der Albertastraße in Richtung Bruchweg von ihrer Fahrspur abgekommen und in der Folge in das Heck eines geparkten Mazda gekracht. Rund 11.000 Euro Sachschaden sind das Resultat des Malheurs. Die Opel-Lenkerin blieb unverletzt.

/wo

