Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Falsche Polizeibeamte am Telefon

Bad Gandersheim (ots)

Echte, 24.03.2024 - Am Vormittag des Sonntag, 24.03.2024, wurde ein 79-jähriger Kalefelder aus dem OT Echte durch falsche Polizeibeamte telefonisch kontaktiert. Hierbei gab sich eine männliche Stimme als "Kriminalpolizei" aus und gab an, dass es in der Nachbarschaft in Echte zu diversen Einbruchsdiebstählen gekommen sei, weshalb der Angerufene nun seine Sicherheitslücken am Telefon nennen sollte. Der Geschädigte wurde stutzig, da er in einem Infobeitrag gelesen habe, dass die Polizei sich am Telefon nicht mit "Kriminalpolizei" meldet und beendete das Gespräch, ohne relevante Daten preiszugeben. (at)

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell