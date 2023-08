Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Reifen an einem abgestellten Transporter aufgestochen

VS-Villingen (ots)

Alle vier Reifen eines im Bereich des Gebäudes Wöschhalde 55 abgestellten Mercedes Sprinters hat ein unbekannter Täter in der Zeit von Freitagabend bis Sonntagnachmittag mit einem spitzen Gegenstand aufgestochen und so Sachschaden in Höhe von rund 400 Euro an dem Fahrzeug angerichtet. Die Polizei Villingen (07721 601-0) ermittelt nun wegen der begangenen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise.

