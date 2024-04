POL-HRO: Gefährliche Körperverletzung in Rostock Evershagen

Schwerin (ots) - Am 07.04.2024 gegen 13:20 Uhr kam es in Schwerin (Lankow) zu einem Küchenbrand. So hat sich der deutsche Wohnungsinhaber Mittag gekocht und hierbei fahrlässigerweise die Küche verlassen, obwohl er Öl in einem Topf auf dem Herd erhitzte. Die Brandentwicklung bemerkte er zu spät, sodass das Feuer bereits auf die Küchenzeile übergegangen war. Bei den eigenständigen Löscharbeiten (u.a. mit einem ...

