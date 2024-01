Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und für die Bereitschaftspolizei Schleswig-Holstein

POL-SH-AFB: Ernennungsfeier der Polizei in Timmendorfer Strand

Eutin (ots)

Am 19. Januar 2024 findet in Timmendorfer Strand die Ernennung von 78 Polizeiobermeisterinnen und Polizeiobermeistern statt, die ihre Ausbildung erfolgreich beendet haben. Die Veranstaltung beginnt um 11:00 Uhr im Hotel Maritim, Strandallee 73, 23669 Timmendorfer Strand. Einlass ist ab 10:30 Uhr. Zunächst wird die Behördenleiterin der Polizeidirektion für Aus-und Fortbildung und für die Bereitschaftspolizei Schleswig-Holstein (PDAFB) Dr. Maren Freyher alle Auszubildenden, Angehörigen und Gäste begrüßen. Die Ministerin für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport, Dr. Sabine Sütterlin-Waack wird die Festrede halten. Der Landespolizeidirektor Michael Wilksen wird ein Grußwort sprechen. Die Festansprache hält die Leiterin der Fachinspektion für Aus-und Fortbildung Sarah Lampe. Der Rückblick von zwei Auszubildenden auf die Ausbildung der vergangenen zweieinhalb Jahre ist ein fester Programmpunkt auf der Veranstaltung. Die Innenministerin wird wieder die Ehrung der drei besten Auszubildenden des Jahrgangs vornehmen, bevor auch alle anderen ihre Urkunden erhalten. Alle Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich eingeladen, an der Veranstaltung teilzunehmen. Um Anmeldung bis zum 19.01.2024, 07:30 Uhr unter den u.a. Kontaktdaten wird gebeten.

