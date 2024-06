Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verfolgungsfahrt in Olpe

Olpe (ots)

Am 30.06.2024 gegen 03:42 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung auf der L512 in Olpe ein PKW auf, der ohne Licht unterwegs war. Aufgrund dessen sollte das Fahrzeug angehalten und kontrolliert werden. Der 22-Jährige PKW-Fahrer missachtete die Anhaltezeichen des Streifenwagens und setzte seine Fahrt in Richtung B55, Fahrtrichtung Drolshagen, fort. An der Anschlussstelle Olpe fuhr er auf die A45 in Richtung Dortmund auf und an der folgenden Ausfahrt Drolshagen wieder ab. Von dort aus verfolgten ihn die Beamten über die L708 in Richtung Schreibershof, bevor er im Ortsteil Heimicke auf einem Feldweg anhielt. Eine dort durchgeführte Verkehrskontrolle verlief ohne weitere Fluchtversuche und ergab Hinweise auf Alkoholkonsum. Des Weiteren ist der Fahrzeugführer nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Der PKW wurde beschlagnahmt.

